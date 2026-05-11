«Акрон» — «Ростов»: гости забили второй гол на 39-й минуте

Сегодня, 11 мая, в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 встречаются «Акрон» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте «Ростов» забил второй гол, его автором стал нападающий Мохаммад Мохеби, который пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади. Текущий счёт в игре — 2:0.

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.

