«Урал» — «КАМАЗ»: Ишков вывел хозяев вперёд на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются «Урал» (Екатеринбург) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Данил Каширин из Уфы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперёд.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 58 набранных очков в 28 турах. «КАМАЗ» с 49 очками располагается на пятой строчке. Отставание от зоны переходных матчей при игре в запасе составляет четыре очка.