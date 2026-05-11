Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари НН — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ 2025/2026, 11 мая 2026 года

«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Сарфо, Калинский, Вешнер Тичич, Сефас, Лесовой, Олусегун.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Данилов, Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Бандикян, Круговой, Мусаев.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России
РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android