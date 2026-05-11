«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Сарфо, Калинский, Вешнер Тичич, Сефас, Лесовой, Олусегун.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Данилов, Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Бандикян, Круговой, Мусаев.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.