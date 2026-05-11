Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Акрон — Ростов: гости забили гол в раздевалку, сделав счёт 3:1 в матче 29-го тура РПЛ 11 мая 2026 года

«Акрон» — «Ростов»: гости забили гол в раздевалку, сделав счёт 3:1
Комментарии

Сегодня, 11 мая, в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 встречаются «Акрон» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21'     0:2 Мохеби – 39'     1:2 Сако – 42'     1:3 Мелёхин – 45+2'    

На 45+2-й минуте «Ростов» забил третий гол. Автором забитого мяча «в раздевалку» стал Виктор Мелёхин. Текущий счёт в матче — 3:1 в пользу ростовской команды. Команды уже ушли на перерыв.

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
