Агент Джикии: если тренер в «Антальяспоре» останется, постараемся найти другую команду

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил, что футболист может покинуть стан турецкого «Антальяспора», если в команде не сменится тренер.

— Вадим Шпинёв буквально сейчас (разговор состоялся после матча «Локомотив» — «Балтика». — Прим. «Чемпионата») дал прочитать сообщение от Георгия. Если тренер в «Антальяспоре» останется тот же, скорее всего, мы постараемся найти другую команду. Мы будем рассматривать все варианты.

— С тренером не сложились отношения?

— Нет. Просто тренер видит других ребят. Мы видим, что Георгий практически не получает игрового времени в конце чемпионата.

— Джикия соскучился по России?

— Георгий при первой возможности, когда есть два-три дня выходных, всегда прилетает в Россию, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.