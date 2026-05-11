Андрей Талалаев прокомментировал признание лучшим тренером 2025 года

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свою победу в номинации премии «Серебряная лань». Федерация спортивных журналистов России признала его лучшим тренером 2025 года.

«Хотел бы поблагодарить семью и клуб. Если бы не «Балтика» и руководители — этого ничего не было. Признание — это работа всего клуба. Самое главное — это болельщики. Мне повезло. Я работал со Скалой в «Спартаке». Именно он проявил понимание, что это большая отрасль.

Футбол должен вызывать эмоции. Человек должен вызывать эмоции. Это урок, который вынес и стал менять поведение в профессии. Спасибо всем, кто принял решение. Можно создать вкусную и хорошую конфетку. Но чтобы пользовалась она успехом — нужна красивая обёртка. Как говорит один знакомый журналист: «Можно написать хорошо, а можно написать правду».

Футбол всё равно спорт номер один в России. В него могут играть люди любых возрастов и не только. Между болельщиками и командами главным мостом являются журналисты. Если вы отдали свои голоса за меня, то наш клуб и команда это заслужили. Спасибо!

Для меня это аванс. Главными в спорте являются очки, голы и секунды. Лично для меня и штаба мы ещё добавили небезразличие людей. Мы постараемся оправдать этот аванс», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

