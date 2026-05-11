«Динамо» — «Краснодар»: игроки хозяев под угрозой дисквалификации на 30-й тур РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится центральный матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игроков «Динамо», которые находятся под угрозой дисквалификации на игру 30-го тура РПЛ с «Балтикой» из-за перебора жёлтых карточек.

Так, в данный момент у «Динамо» есть шесть футболистов, которые «накопили» по три жёлтые карточки: Бителло, Иван Сергеев, Рубенс, Максим Осипенко, Роберто Фернандес и Александр Кутицкий. Если кто-то из них получит предупреждение в матче с «Краснодаром», то пропустит следующий тур, в котором бело-голубые встретятся с «Балтикой».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На втором месте идёт «Краснодар», в активе которого 63 очка и у которого матч в запасе. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. «Динамо», в свою очередь, идёт на восьмом месте, набрав 39 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: