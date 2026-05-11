Мор: мотивировать «Динамо» на «Краснодар» должен Гусев, а Степашин — объявить премиальные

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался в преддверии матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле «Краснодар».

«Думаю, речей Гусева перед игрой с «Краснодаром» будет достаточно. Если взять историю предыдущих встреч этих команд, то два года назад «Краснодар» не позволил «Динамо» стать чемпионом. Сейчас в серии пенальти вышли в финал Кубка России, в прошлом году Гусев настраивал команду, чтобы не проиграть. Для «Динамо» «Краснодар» стал принципиальным соперником. В том числе и в этом матче будет решаться судьба Гусева. Думаю, мотивация у футболистов «Динамо» будет зашкаливать.

По себе знаю, что перенастрой ни к чему хорошему не ведёт. Такие вещи влияют только в худшую сторону. Нужно просто успокоиться и сыграть в свою игру. «Динамо» может спокойно играть на равных с «Краснодаром». В этом плане не вижу никаких проблем. Думаю, Степашину точно не надо заходить и настраивать. Лучшее, что он может сделать в этой ситуации, — довериться тренерскому штабу. Мотивировать должен Гусев. Только одно может сделать Степашин, чтобы повлиять в лучшую сторону, — зайти и объявить премиальные. Такие вещи влияют положительно. Всё остальное только раздражает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.