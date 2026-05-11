«Сочи» отправится домой прямым рейсом из Пулкова после ночёвки в Петербурге

«Сочи» остался переночевать в Санкт-Петербурге после матча с «Зенитом» и в понедельник самолётом отправится домой. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе клуба. Рейс из Пулкова в Сочи запланирован на 15:15. Аэропорт Пулково 11 мая работает в штатном режиме.

Напомним, накануне «Сочи» встретился с «Зенитом» в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы обыграли южный клуб со счётом 2:1. Ранее у сочинцев возникли проблемы с дорогой в Петербург из-за закрытия аэропортов на юге страны.

«Сочи» с 21 очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.