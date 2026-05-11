«Енисей» одолел тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря голу с пенальти

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 28-й минуте с пенальти. Удар «с точки» уверенно реализовал нападающий хозяев поля Астемир Хашкулов.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 33 турах. «Арсенал» с 39 очками располагается на 12-й строчке.