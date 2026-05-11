Главная Футбол Новости

Енисей — Арсенал Тула, результат матча 11 мая 2026, счёт 1:0, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» одолел тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря голу с пенальти
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Хашкулов – 28'    

Единственный мяч в игре был забит на 28-й минуте с пенальти. Удар «с точки» уверенно реализовал нападающий хозяев поля Астемир Хашкулов.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 33 турах. «Арсенал» с 39 очками располагается на 12-й строчке.

Комментарии
