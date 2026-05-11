Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев объяснил, зачем отправляет футболистов на тренировки гимнасток

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, зачем отправляет своих подопечных на тренировки гимнасток.

— Кого бы вы назвали лучшим тренером в России не в футболе?
— Я пятую команду привожу в Новогорск на сборы. Потому что там тренируются спортсмены из других видов спорта, которые показывают, что надо тренироваться больше. Я договариваюсь с другими тренерами. Например, в женскую сборную по регби, по самбо. Также отправлял игроков на тренировку по волейболу. Последние наши визиты я отправлю наших футболистов на тренировки гимнасток. Молодые спорили: «Что это за методика? Почему так много?» На тренировке гимнасток они провели час сорок восемь минут. Смотрел сухие тренировки Тутберидзе. Общался с ней.

Надо черпать и забирать всё самое полезное из разных видов спорта. В юности мне родители говорили, чтобы не создавал кумиров. Назову Винер. Видел её тренировки. Она величавший тренер, на мой взгляд. Но свою внучку я не отдам в гимнастику. Футболисты не выполняют и половины работы гимнасток, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

