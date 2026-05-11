Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев: я реалистичный оптимист и редко сожалею о решениях

Андрей Талалаев: я реалистичный оптимист и редко сожалею о решениях
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих моральных принципах.

— Есть ли у вас моральные обязательства перед «Балтикой»? И что вкладываете в это понятие?
— Я пришёл в «Торпедо» работать из-за моральных соображений. Пришёл работать сердцем. Только чудом можно было оставить команду в РПЛ. Общался с ветеранами. Я реалистичный оптимист и редко сожалею о решениях. Весь мой штаб был против, чтобы идти в «Торпедо». Но мы это сделали.

Есть школа, которая тебя воспитала. Я не знаю гнилых торпедовцев. Мы можем быть странными. Но это определённый взгляд на жизнь, которая формирует Восточная, 4.

Обязательства перед «Балтикой» у меня есть. Для того чтобы выигрывать трофеи, нужно, чтобы всё срослось. Мне довелось поработать в Армении — одного очка не хватило. Там нас тоже признавали лучшими. Моральные обязательства в «Балтике» — это то, что пара калининградцев должны выйти на новый уровень, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Тренер «Балтики» Талалаев объяснил, зачем отправляет футболистов на тренировки гимнасток
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android