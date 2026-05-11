Андрей Талалаев: я реалистичный оптимист и редко сожалею о решениях

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих моральных принципах.

— Есть ли у вас моральные обязательства перед «Балтикой»? И что вкладываете в это понятие?

— Я пришёл в «Торпедо» работать из-за моральных соображений. Пришёл работать сердцем. Только чудом можно было оставить команду в РПЛ. Общался с ветеранами. Я реалистичный оптимист и редко сожалею о решениях. Весь мой штаб был против, чтобы идти в «Торпедо». Но мы это сделали.

Есть школа, которая тебя воспитала. Я не знаю гнилых торпедовцев. Мы можем быть странными. Но это определённый взгляд на жизнь, которая формирует Восточная, 4.

Обязательства перед «Балтикой» у меня есть. Для того чтобы выигрывать трофеи, нужно, чтобы всё срослось. Мне довелось поработать в Армении — одного очка не хватило. Там нас тоже признавали лучшими. Моральные обязательства в «Балтике» — это то, что пара калининградцев должны выйти на новый уровень, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.