«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Нижегородов, Мальдонадо, Вуячич, Сааведра, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку.

«Спартак» занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе красно-белых 48 очков в 28 встречах. Отставание от третьего места при игре в запасе составляет пять очков. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.