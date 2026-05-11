Непомнящий: излишний настрой «Динамо» на «Краснодар» может привести к обратному результату

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящей игре «Динамо» и «Краснодара». Сегодня, 11 мая, состоится центральный матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«У «Динамо» хорошая память. Думаю, они помнят, что именно «Краснодар» остановил их перед чемпионством. Последние игры показывают, что динамовцев не надо настраивать — они готовы. Для тренера тоже наступает важный момент. Излишний настрой может привести к обратному результату», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.