Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: излишний настрой «Динамо» на «Краснодар» может привести к обратному результату

Непомнящий: излишний настрой «Динамо» на «Краснодар» может привести к обратному результату
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящей игре «Динамо» и «Краснодара». Сегодня, 11 мая, состоится центральный матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Динамо» хорошая память. Думаю, они помнят, что именно «Краснодар» остановил их перед чемпионством. Последние игры показывают, что динамовцев не надо настраивать — они готовы. Для тренера тоже наступает важный момент. Излишний настрой может привести к обратному результату», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА пытается прервать неудачную серию в РПЛ. Тороп сцепился со своим защитником! LIVE
Live
ЦСКА пытается прервать неудачную серию в РПЛ. Тороп сцепился со своим защитником! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android