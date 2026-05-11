Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
«Ростов» уже точно займёт 10-е место в РПЛ, матч с «Зенитом» никак на это не повлияет

Накануне «Ростов» обыграл «Акрон» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1). Благодаря этой победе определилось итоговое место ростовчан в текущем сезоне чемпионата страны.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21'     0:2 Мохеби – 39'     1:2 Сако – 42'     1:3 Мелёхин – 45+2'    

Так, «Ростов» уже точно финиширует на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Исход матча 30-го тура с «Зенитом» никак не повлияет на итоговый результат ростовчан по итогам сезона-2025/2026.

Отметим, что для «Зенита» матч 30-го тура РПЛ будет очень важен с точки зрения чемпионской гонки. Сине-бело-голубые ещё имеют шансы завоевать чемпионский титул, но для этого нужно добыть максимум очков в игре с «Ростовом».

