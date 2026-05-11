«Ростов» уже точно займёт 10-е место в РПЛ, матч с «Зенитом» никак на это не повлияет
Поделиться
Накануне «Ростов» обыграл «Акрон» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1). Благодаря этой победе определилось итоговое место ростовчан в текущем сезоне чемпионата страны.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21' 0:2 Мохеби – 39' 1:2 Сако – 42' 1:3 Мелёхин – 45+2'
Так, «Ростов» уже точно финиширует на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Исход матча 30-го тура с «Зенитом» никак не повлияет на итоговый результат ростовчан по итогам сезона-2025/2026.
Отметим, что для «Зенита» матч 30-го тура РПЛ будет очень важен с точки зрения чемпионской гонки. Сине-бело-голубые ещё имеют шансы завоевать чемпионский титул, но для этого нужно добыть максимум очков в игре с «Ростовом».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:27
-
15:16
-
15:16
-
15:11
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:02
-
15:01
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
14:07
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:38