«Ростов» уже точно займёт 10-е место в РПЛ, матч с «Зенитом» никак на это не повлияет

Накануне «Ростов» обыграл «Акрон» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:1). Благодаря этой победе определилось итоговое место ростовчан в текущем сезоне чемпионата страны.

Так, «Ростов» уже точно финиширует на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Исход матча 30-го тура с «Зенитом» никак не повлияет на итоговый результат ростовчан по итогам сезона-2025/2026.

Отметим, что для «Зенита» матч 30-го тура РПЛ будет очень важен с точки зрения чемпионской гонки. Сине-бело-голубые ещё имеют шансы завоевать чемпионский титул, но для этого нужно добыть максимум очков в игре с «Ростовом».