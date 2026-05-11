Талалаев: обещаю, что напишу книгу, — есть персонажи, которых нужно поставить на место

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о взаимодействии с женщинами в своей работе и пообещал выпустить книгу.

— Если бы вы к юбилею решили написать книгу, то какого вы бы литературного редактора выбрали: женщину или мужчину?

— Вы меня к стенке прижали: у меня жена здесь (смеётся). У нас много примет в футболе: женщин не брали на борт. Они прилетали отдельными рейсами. Я в юношеских командах привлекал женщину-психолога. Кому могут раскрыться молодые парни? Конечно, женщинам будет легче. Я раскроюсь, скорее, людям, которых знаю много лет. У меня есть предложения о книгах от многих редакторов. Обещаю, что я напишу книгу. У меня есть несколько любимых персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время ещё не пришло. Нужно сосредоточиться на работе, достижении результата и развитии игроков. Кусочек грязи и чернухи будет, появится. И это не принесёт пользы.

— Придумали название для книги?

— Экспромты даются лучше. Лет через 15 будет ажиотаж, тираж и выкупаемость. Если без работы буду находиться, то какие-то главы буду писать, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.