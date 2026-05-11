«Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ на сезон-2026/2027

Футбольный клуб «Оренбург» гарантировал себе место в Мир Российской Премьер-Лиге на сезон-2026/2027. Команда Ильдара Ахметзянова уже точно не попадёт в зону стыковых матчей.

В последнем туре прямые соперники «Оргенбурга» в борьбе за выживание — «Крылья Советов» и «Акрон» — играют друг с другом. Даже если «Оренбург» проиграет «Краснодару», то опередит либо «Крылья», либо «Акрон», как бы они ни сыграли между собой. А махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» уже точно не смогут обойти «Оренбург» в турнирной таблице.

Напомним, единственный клуб, который уже точно вылетит из РПЛ по итогам сезона, — «Сочи».