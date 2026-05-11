Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Талалаев дал совет игрокам, как успешно совмещать футбол и школу

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о молодых футболистах в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Вы учились хорошо в школе. Что бы вы посоветовали юным футболистам, чтобы успешно совмещать футбол и школу?
— Найти друзей журналистов. У меня серебряная медаль — четвёрка была по русскому языку. Из рекомендаций: самодисциплина и самоорганизация. Игнатьев Борис меня научил вести дневник. Светлая память ему! В этот дневник записывать свои ощущения после каждого матча. Я веду дневник: командный и личный. Эти дневники не публичны. Там много размышлений. Моё пожелание футболистам всегда одинаково: тупой карандаш лучше тупой памяти — всегда лучше записывать. И трудолюбие это тоже талант.

В РПЛ просел уровень топ-команд, но средний уровень вырос. Кисляк, Глебов, Батраков. У нас Беликов есть. В «Акроне» есть три игрока, на которых делают ставку. По уровню таланта мы не стали хуже, — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

