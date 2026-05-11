«Оренбург» выступил с заявлением после сохранения прописки в РПЛ

Пресс-служба «Оренбурга» выступила с заявлением после новости о сохранении прописки в Мир Российской Премьер-Лиге. Накануне стало известно, что оренбургский футбольный клуб гарантировал себе место в элитном дивизионе чемпионата страны на сезон-2026/2027. Команда Ильдара Ахметзянова уже точно не попадёт в зону стыковых матчей.

«МЫ ОСТАЁМСЯ! По итогам 29 туров ФК «Оренбург» сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге. Благодарим болельщиков за поддержку на протяжении этого непростого сезона — продолжаем писать славную историю нашего города и клуба в элите отечественного футбола!» — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.