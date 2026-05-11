Главный тренер «Балтики» Талалаев ответил, как учил иностранные языки

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об изучении иностранных языков. С июня 2018 по апрель 2019 года специалист работал в армянском «Пюнике».

— Как вы учили иностранные языки?

— Я бы хотел разговаривать так, чтобы это было разговорно, как я разговариваю на итальянском. Прожил в среде и работал переводчиком. Английский нужен. Мне запретили говорить одну фразу: похчка — денег нет.

В Армении от меня не требовали знания языка, как от Черчесова в Казахстане. Есть минус, что ещё долго доходит (смеётся), — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.