Эдуард Мор: «Спартак» явный фаворит и обязан обыгрывать «Рубин»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче красно-белых с «Рубином» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» однозначный фаворит матча с «Рубином». У красно-белых есть шансы на медали, играют дома. Команда в хорошей форме, большая обойма футболистов. В других командах состав еле набирается, а у «Спартака» всё великолепно. «Спартак» явный фаворит и обязан обыгрывать «Рубин», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.