Видео: спорный пенальти, назначенный Верой Опейкиной в матче «Енисей» — «Арсенал»

Арбитр Лиги Pari Вера Опейкина назначила спорный пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 33-го тура с красноярским «Енисеем» (0:1). Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске.

Опейкина зафиксировала фол со стороны защитника «канониров» Кирилла Большакова. Удар с 11-метровой отметки реализовал нападающий хозяев поля Астемир Хашкулов. Гол, забитый в первом тайме, на 28-й минуте игры, остался единственным в матче.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 33 турах. «Арсенал» с 39 очками располагается на 12-й строчке.