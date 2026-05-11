Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видео: спорный пенальти, назначенный Верой Опейкиной в матче «Енисей» — «Арсенал»

Комментарии

Арбитр Лиги Pari Вера Опейкина назначила спорный пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 33-го тура с красноярским «Енисеем» (0:1). Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Хашкулов – 28'    

Опейкина зафиксировала фол со стороны защитника «канониров» Кирилла Большакова. Удар с 11-метровой отметки реализовал нападающий хозяев поля Астемир Хашкулов. Гол, забитый в первом тайме, на 28-й минуте игры, остался единственным в матче.

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 33 турах. «Арсенал» с 39 очками располагается на 12-й строчке.

Новые детали по «технарю» «Уфы» и судебного дела «Торпедо». Главное в ФНЛ
