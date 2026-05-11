Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик продлил контракт с «Барселоной» — Романо

Немецкий главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года, а также включает в себя опцию продления на год — до 2029-го.

Сообщается, что все детали были согласованы после устной договорённости, достигнутой несколько недель назад. Переговоры между Пини Захави, агентом Ханс-Дитера Флика, и «Барселоной» завершились успешно.

Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до лета 2027 года. Сообщается, что официальное объявление о продлении состоится позже.

