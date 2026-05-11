«Урал» обыграл «КАМАЗ» в матче 33-го тура Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретились «Урал» (Екатеринбург) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Команды сыграли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Урала».

На четвёртой минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперёд. На 24-й минуте бразилец Леонардо Кордейро удвоил преимущество екатеринбуржцев.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе екатеринбуржцев 61 набранное очко в 29 турах. «КАМАЗ» с 49 очками располагается на пятой строчке.