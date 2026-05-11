Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились участники стыковых матчей из Первой лиги за право играть в РПЛ

Определились участники стыковых матчей из Первой лиги за право играть в РПЛ
Комментарии

Определены участники стыковых матчей за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 из Лиги Pari (Первой лиги).

В переходных матчах за право выступать в РПЛ сыграют команды, занявшие в Первой лиге третье и четвёртое места. Это «Урал» и «Ротор» соответственно. Команды за тур до конца сезона уже гарантировали себе места в зоне стыковых матчей на повышение.

Отметим, участники «стыков» со стороны РПЛ ещё окончательно не определены. При этом напрямую из Первой лиги в РПЛ уже точно выйдут воронежский «Факел» и московская «Родина». Эти клубы не имеют математических шансов выпасть из двойки лидеров.

Материалы по теме
«Оренбург» выступил с заявлением после сохранения прописки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android