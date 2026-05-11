Определились участники стыковых матчей из Первой лиги за право играть в РПЛ

Определены участники стыковых матчей за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 из Лиги Pari (Первой лиги).

В переходных матчах за право выступать в РПЛ сыграют команды, занявшие в Первой лиге третье и четвёртое места. Это «Урал» и «Ротор» соответственно. Команды за тур до конца сезона уже гарантировали себе места в зоне стыковых матчей на повышение.

Отметим, участники «стыков» со стороны РПЛ ещё окончательно не определены. При этом напрямую из Первой лиги в РПЛ уже точно выйдут воронежский «Факел» и московская «Родина». Эти клубы не имеют математических шансов выпасть из двойки лидеров.