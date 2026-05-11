Валерий Кечинов: надеялся, что «Сочи» выправит ситуацию и останется в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о вылете «Сочи» из Мир Российской Премьер-Лиги. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, уступив в 29-м туре РПЛ санкт-петербургскому «Зениту».

«Надеялся, что «Сочи» выправит ситуацию и останется в РПЛ. В команде играют хорошие футболисты. Где-то думал, что спасутся. Немного не хватило. Концовка была впечатляющей и по игре, и по результату», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 21 очко в 29 турах. Подопечные Игоря Осинькина одержали четыре победы в шести последних матчах, но не смогли покинуть зону вылета.