Непомнящий: «Спартаку» не помешала бы бронза — это будет решаться в матче с «Рубином»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Рубин». Он отметил непредсказуемость московского клуба.

«Спартак» — один из фаворитов нашего чемпионата в борьбе за титул. А борьба за третье место — это самое малое, на что может рассчитывать «Спартак» сегодня. Команда всегда абсолютно непредсказуема. Конечно, «Рубин» им по зубам в нынешнем состоянии. Бронза «Спартаку» тоже не помешала бы. Именно это в матче и будет решаться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.