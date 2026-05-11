Гендиректор «Балтики» Измайлов считает, что окончание сезона получилось смазанным

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о результатах команды в первом сезоне после выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу. Калининградцы занимают пятое место с 46 очками за тур до конца чемпионата.

— Сезон для «Балтики» был бы крутой, если бы мы последние шесть туров не просели. Шесть туров без побед. Наверное, это смазало окончание сезона. Но у нас тур впереди. Думаю, хорошо выступим в родных стенах на глазах наших болельщиков, которые преданно и искренне любят клуб.

— Зимой сообщалось, что клуб пересмотрел цели на сезон. Какой была цель?
— Быть в пятёрке. Мы выбираем правильное целеполагание. Понимаем, что даже по итогам этого спада плюс-минус оказались правы в целях, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

