Валерий Кечинов: для «Краснодара» матч с «Динамо» тяжелейший, всё в руках игроков

Известный российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящей игре «Динамо» и «Краснодара». Сегодня, 11 мая, состоится центральный матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«В концовке сезона всё в руках «Краснодара». Надо смотреть, как сыграют с «Динамо». Это будет тяжелейшая игра. Настрой будет серьёзным. «Краснодару» будет нелегко, но всё в руках игроков. Кордоба может решить исход встречи. Так что всё зависит от того, как команда сыграет последние матчи. Если возьмут максимум очков, чемпионство не отпустят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.