Тороп и Жоао Виктор сцепились в матче «Пари НН» — ЦСКА, игроков разнял арбитр

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор высказали друг другу претензии по ходу матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Команды играют в эти минуты на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов из Ярославля. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу нижегородцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.