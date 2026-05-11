Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тороп и Жоао Виктор сцепились в матче «Пари НН» — ЦСКА, игроков разнял арбитр

Тороп и Жоао Виктор сцепились в матче «Пари НН» — ЦСКА, игроков разнял арбитр
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор высказали друг другу претензии по ходу матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Команды играют в эти минуты на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов из Ярославля. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу нижегородцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

Материалы по теме
«Спартак» в гонке за топ-3 РПЛ! Москвичи принимают одну из лучших команд весны! LIVE
Live
«Спартак» в гонке за топ-3 РПЛ! Москвичи принимают одну из лучших команд весны! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android