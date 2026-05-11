Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на ЧМ-2026

Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Аргентины в своих официальных соцсетях объявила расширенную заявку на чемпионат мира — 2026.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ) Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесе («Расинг»), Сантьяго Белтран («Ривер Плейт»).

Защитники: Агустин Гиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль, Херман Песселья (оба — «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Макаллистер («Юнион), Лукас Мартинес (»Ривер Плейт"), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Заид Ромеро («Хетафе»), Факундо Медина («Ланс»/«Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Акунья («Ривер Плейт»), Габриэль Рохас («Расинг»),

Полузащитники: Массимо Перроне («Комо»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Гвидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Николас Домингес («Ноттингем»), Алехандро Гарначо («Челси»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Мильтон Дельгадо («Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эсекьель Фэрнандес («Байер»), Эмилио Бунэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбург»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Томас Аранда («Бока Хуниорс).

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес (все — «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Хосе Манэуль Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).

Материалы по теме
Официально
Сборная Боснии и Герцеговины объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android