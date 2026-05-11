Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на ЧМ-2026

Сборная Аргентины в своих официальных соцсетях объявила расширенную заявку на чемпионат мира — 2026.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ) Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесе («Расинг»), Сантьяго Белтран («Ривер Плейт»).

Защитники: Агустин Гиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль, Херман Песселья (оба — «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Макаллистер («Юнион), Лукас Мартинес (»Ривер Плейт"), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Заид Ромеро («Хетафе»), Факундо Медина («Ланс»/«Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Акунья («Ривер Плейт»), Габриэль Рохас («Расинг»),

Полузащитники: Массимо Перроне («Комо»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Гвидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Николас Домингес («Ноттингем»), Алехандро Гарначо («Челси»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Мильтон Дельгадо («Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эсекьель Фэрнандес («Байер»), Эмилио Бунэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбург»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Томас Аранда («Бока Хуниорс).

Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес (все — «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Хосе Манэуль Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).