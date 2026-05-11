Сборная Боснии и Герцеговины объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола Боснии и Герцеговины в соцсети X представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Сергей Барбарез вызвал 26 футболистов.

Состав сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Никола Василь, Мартин Зломислич, Осман Хаджикич.

Защитники: Сеад Колашинац, Амар Дедич, Нихад Муякич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Степан Раделич, Деннис Хаджикадунич, Нидал Челик.

Полузащитники: Амир Хаджиахметович, Иван Шуньич, Иван Башич, Дженис Бурнич, Эрмин Махмич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович, Керим-Сэм Алайбегович,

Нападающие: Амар Мемич, Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович, Йово Лукич, Самед Баждар, Харис Табакович, Эдин Джеко.

Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Сборная Боснии и Герцеговины квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026, одолев в стыковых матчах Италию — 1:1 (4:1 пен.). В группе B боснийцы встретятся с командами Канады, Катара и Швейцарии.