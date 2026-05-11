Наумов: «Динамо» окажет сопротивление, но «Краснодар» выиграет и вновь станет чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился прогнозом на исход чемпионской гонки в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура между московским «Динамо» и «Краснодаром». Начало встречи — в 20:00 мск.

«На «Краснодар» очень сильное давление, потому что они прекрасно понимают: если пройдут «Динамо» без потерь, станут чемпионами. Не думаю, что «Оренбург» в последнем туре окажет какое-то сопротивление «Краснодару». Дома «быки» разорвут «Оренбург». Матч с «Динамо» вновь будет для «Краснодара» решающим. Полагаю, «Динамо» окажет сопротивление, но «Краснодар» выиграет и вновь станет чемпионом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.