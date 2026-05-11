Губерниев — Талалаеву и Радимову: приходите на эфир — обниметесь. Или разобьёте морды

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал напряжённые отношения между тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым.

«С обоими дружу и уважаю. Талалаев как человек эмоциональный, несколько переживает, что команда сейчас в кризисе. Понятное дело, ему нужен какой-то эмоциональный выхлоп. Радимов уже несколько раз попадает под горячую руку. Люблю обоих, они оба близкие мне люди. Считаю, что чрезмерно эмоциональная реакция на наличие Радимова в «талалаевской» жизни (смеётся). Андрею Викторовичу надо быть чуть поспокойнее. Конечно, Влад вовсе не бездельник — работает в системе «Зенита», на телевидении прекрасный эксперт, играет с ветеранами и развивает футбол. Он тоже реагирует остроумно. Ребята, приходите ко мне на эфир — обниметесь. На худой конец, разобьёте друг другу морды! В обоих случаях хайпанём», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.