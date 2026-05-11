«Динамо» М — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо» М: Лунёв, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Глебов, Маринкин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

На данный момент московское «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками, сине-бело-голубые уже сыграли в этом туре.