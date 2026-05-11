«Пари НН» — ЦСКА: армейцы забили дважды за две минуты и вышли вперёд на 90-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаюся нижегородский «Пари НН» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов из Ярославля. На момент написания новости счёт — 2:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. Спустя две минуты Имран Фиров вывел армейцев вперёд. Ранее на 44-й минуте нападающий Даниил Лесовой вывел хозяев поля вперёд.

ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России. В активе армейцев 45 очков в 28 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.