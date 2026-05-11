Павлюченко — о «Спартаке»: сегодняшние футболисты не соответствуют уровню

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об уровне игроков московского «Спартака».

«Понятно, всю команду нельзя убрать, тогда убирают тренера, смена происходит. Сегодняшние футболисты, многие, не все, не соответствуют уровню. Всё равно «Спартак» — это клуб, который ставит задачу выиграть чемпионство, выиграть Кубок. Многие футболисты сегодня и российские и иностранцы… большинство не соответствуют уровню. Поэтому и нет стабильности. Тут дело на в тренере, если хотим выиграть чемпионство. Если посмотреть на «Зенит», «Краснодар», сегодняшние игроки «Спартака», пусть на меня обижаются, очень слабые. Не под чемпионство, так поиграть, пятое-шестое место», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

После 28 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

