ЦСКА вырвал победу над «Пари НН» на последних минутах и поднялся на четвёртую строчку

Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались нижегородский «Пари НН» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1.

На 44-й минуте нападающий Даниил Лесовой вывел хозяев поля вперёд. На 88-й минуте полузащитник ЦСКА Данила Козлов сравнял счёт. Спустя две минуты Имран Фиров вывел армейцев вперёд.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.