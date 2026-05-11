Генич отреагировал на пропущенные голы «Пари НН» в концовке матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА
Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на голы, пропущенные «Пари НН» в концовке матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
«Нет, ну «Пари НН» — так нельзя. Прямая дорога с такой концовкой в Первый дивизион», — написал Генич в своём телеграм-канале.
На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. Спустя две минуты Имран Фиров вывел армейцев вперёд. Ранее, на 44-й минуте, нападающий хозяев Даниил Лесовой открыл счёт в матче.
ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.
