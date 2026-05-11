Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Генич отреагировал на пропущенные голы «Пари НН» в концовке матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на голы, пропущенные «Пари НН» в концовке матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Нет, ну «Пари НН» — так нельзя. Прямая дорога с такой концовкой в Первый дивизион», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. Спустя две минуты Имран Фиров вывел армейцев вперёд. Ранее, на 44-й минуте, нападающий хозяев Даниил Лесовой открыл счёт в матче.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

