Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Низовцев: Андраде мысленно уже не с «Балтикой» — весной начал допускать много ошибок

Низовцев: Андраде мысленно уже не с «Балтикой» — весной начал допускать много ошибок
Комментарии

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о защитнике калининградской команды Кевине Андраде. В матче 29-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1) защитник получил прямую красную карточку на 12-й минуте матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Думаю, красную карточку Андраде получил просто из-за того, что неправильно выполнил технический элемент. А то, что говорят про чемоданное настроение… Андрей Викторович это хорошо видит. Он уже отмечал, что весной у Андраде начали появляться ошибки, которые ему были несвойственны в осенней части сезона. Он это чётко уловил.

Весной он действительно начал допускать много нехарактерных для себя ошибок. Вы же помните, он как-то даже пошёл бить штрафной после того, как приехал его агент. Это не про то, что он себя «продавал», а скорее про то, что мысленно он уже, к сожалению, был не до конца с «Балтикой», — сказал Максим Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

Материалы по теме
«Он уже не с нами». Главный тренер «Балтики» Талалаев — об удалении Андраде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android