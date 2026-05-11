Низовцев: Андраде мысленно уже не с «Балтикой» — весной начал допускать много ошибок

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о защитнике калининградской команды Кевине Андраде. В матче 29-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1) защитник получил прямую красную карточку на 12-й минуте матча.

«Думаю, красную карточку Андраде получил просто из-за того, что неправильно выполнил технический элемент. А то, что говорят про чемоданное настроение… Андрей Викторович это хорошо видит. Он уже отмечал, что весной у Андраде начали появляться ошибки, которые ему были несвойственны в осенней части сезона. Он это чётко уловил.

Весной он действительно начал допускать много нехарактерных для себя ошибок. Вы же помните, он как-то даже пошёл бить штрафной после того, как приехал его агент. Это не про то, что он себя «продавал», а скорее про то, что мысленно он уже, к сожалению, был не до конца с «Балтикой», — сказал Максим Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.