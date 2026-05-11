Вратарь «Зенита» Адамов назвал факторы, сделавшие матч с «Сочи» в РПЛ непростым

Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Пенальти не забили, ещё пару моментов не реализовали, как зачастую бывает, соперник начинает уверенность чувствовать. Да и вот эти выпады, контратаки, гол нелепый пропустили. Всё вместе сказалось, из‑за этого тяжело было», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.