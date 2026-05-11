Появилась запись конфликта голкипера Медведева с болельщиками «Пари НН» после игры с ЦСКА

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев обрушился с критикой в адрес болельщиков команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородская команда уступила ЦСКА (1:2). Предположительно футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«Кто ваш тренер? Вот ваш тренер до этого довёл, *****. Позор, *****, вы такой себе представляете, *****! Эй! Ваш тренер, *****! Идите за своего тренера, тогда болейте, *****! *****, два года жопу рву за вас, *****! Наш тренер, ****** * ***! Что он сделал вам?! Наш тренер собрал нас, *****, один раз, *****. Позор, *****!» — сказал Медведев в видео, опубликованном в телеграм-канале Футбол НН / «Пари НН».

Шпилевский был уволен в конце апреля, главным тренером команды был назначен Вадим Гаранин.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.