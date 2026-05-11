Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ситуация «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона 2025/2026 что нужно для титула

Ситуация «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула
После 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» продолжает претендовать на победу в турнире. В активе «быков» 63 набранных очка в 29 матчах. Отставание от санкт-петербургского «Зенита» составляет два очка.

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар» сыграет на домашнем стадионе с «Оренбургом», а сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Ростовом». Оба матча пройдут 17 мая.

Таким образом, «Краснодару» в заключительном туре необходимо обыграть «Оренбург» и ждать поражения «Зенита» от «Ростова».

В 29-м туре «быки» в гостевом матче уступили московскому «Динамо» со счётом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

