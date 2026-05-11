Гришин: «Пари НН» должен был забивать ЦСКА пять голов

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором ЦСКА одержал победу над «Пари НН» (2:1).

«Пари НН» должен был забивать пятёрку голов в ворота ЦСКА. Не просто так Торопа опять признали лучшим игроком матча. Выиграли и выиграли. Армейцы сейчас — ни на что не претендующая команда, если играют на равных с «Пари НН», который вылетает из РПЛ. С такой игрой ЦСКА будет очень тяжело в следующем сезоне зацепиться даже за первую восьмёрку. Качество игры в матче с «Пари НН» было просто ужасным», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета.