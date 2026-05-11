Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Шинник — Торпедо Москва, результат матча 11 мая 2026, счет 1:1, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

Московское «Торпедо» ушло от поражения, забив «Шиннику» на 90-й минуте в матче 33-го тура
Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Торпедо» из Москвы. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев (Набережные Челны). Игра закончилась вничью — 1:1.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Порохов – 45+1'     1:1 Цыпченко – 90'    

Счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Илья Порохов на 45+1-й минуте. На 90-й минуте ответный мяч забил форвард московской команды Дмитрий Цыпченко.

После этой встречи «Шинник» занимает восьмое место в турнирной таблице, команда набрала 47 очков. «Торпедо» располагается на девятой строчке, заработав 43 очка после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Ярославля сыграет на выезде с «Челябинском», а «Торпедо» на домашнем стадионе примет «Енисей». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.

