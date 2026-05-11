Московское «Торпедо» ушло от поражения, забив «Шиннику» на 90-й минуте в матче 33-го тура

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Торпедо» из Москвы. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев (Набережные Челны). Игра закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Илья Порохов на 45+1-й минуте. На 90-й минуте ответный мяч забил форвард московской команды Дмитрий Цыпченко.

После этой встречи «Шинник» занимает восьмое место в турнирной таблице, команда набрала 47 очков. «Торпедо» располагается на девятой строчке, заработав 43 очка после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Ярославля сыграет на выезде с «Челябинском», а «Торпедо» на домашнем стадионе примет «Енисей». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.