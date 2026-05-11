Алексей Никитин: «Зенит» закономерно одержал победу в матче с «Сочи»

Экс-футболист «Уфы» и молодёжной сборной России Алексей Никитин высказался о победе «Зенита» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Зенит» уступал после первого тайма, но по результату этот отрезок судить нельзя. Команда показывала нормальный футбол. Было хорошее движение мяча и игроков. Много моментов создал Глушенков — он хорошо нырял между линиями. «Зенит» в итоге закономерно одержал победу», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.