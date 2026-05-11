Результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица

В понедельник, 11 мая, завершился 36-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.
Результаты встреч 36-го тура Серии А:
8 мая, пятница:
«Торино» — «Сассуоло» — 2:1.
9 мая, суббота:
«Кальяри» — «Удинезе» — 0:2;
«Лацио» — «Интер» — 0:3;
«Лечче» — «Ювентус» — 0:1.
10 мая, воскресенье:
«Верона» — «Комо» — 0:1;
«Фиорентина» — «Дженоа» — 0:0;
«Кремонезе» — «Пиза» — 3:0;
«Парма» — «Рома» — 2:3;
«Милан» — «Аталанта» — 2:3.
11 мая, понедельник:
«Наполи» — «Болонья» — 2:3.
«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Команда набрала 85 очков в 36 матчах. Второе место с 70 очками занимает «Наполи». На третьей строчке располагается «Ювентус», у которого 68 очков. Вылет в Серию B оформили «Пиза» (18) очков и «Верона» (20). Третьей командой в зоне вылета является «Кремонезе» (31).