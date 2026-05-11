Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты на 11 мая 2026, календарь, турнирная таблица

Результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу, календарь, таблица
Комментарии

В понедельник, 11 мая, завершился 36-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 36-го тура Серии А:

8 мая, пятница:

«Торино» — «Сассуоло» — 2:1.

9 мая, суббота:

«Кальяри» — «Удинезе» — 0:2;
«Лацио» — «Интер» — 0:3;
«Лечче» — «Ювентус» — 0:1.

10 мая, воскресенье:

«Верона» — «Комо» — 0:1;
«Фиорентина» — «Дженоа» — 0:0;
«Кремонезе» — «Пиза» — 3:0;
«Парма» — «Рома» — 2:3;
«Милан» — «Аталанта» — 2:3.

11 мая, понедельник:

«Наполи» — «Болонья» — 2:3.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Команда набрала 85 очков в 36 матчах. Второе место с 70 очками занимает «Наполи». На третьей строчке располагается «Ювентус», у которого 68 очков. Вылет в Серию B оформили «Пиза» (18) очков и «Верона» (20). Третьей командой в зоне вылета является «Кремонезе» (31).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android