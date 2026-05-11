«Ребята проявили характер — красавчики!» Дзагоев — о победе ЦСКА над «Пари НН»

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и армейцами (1:2).

«Мягко говоря, игра не совсем удачная. Но ребята проявили характер — красавчики! Нужно уметь добывать очки даже в таких матчах.

Тороп — лев, Круг — машина, на уровне. Данилов продолжает радовать. Имран, с дебютным голом + пасом, продолжать в том же духе», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.