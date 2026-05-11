Тороп опубликовал фото с Жоао Виктором после матча, в котором у них произошёл конфликт

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп на своей странице в социальной сети опубликовал фото с одноклубником Жоао Виктором после матча 29-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1), в котором у футболистов произошёл конфликт. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Фото: Из личного архива Торопа

Игроки высказали друг другу претензии. Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.