Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 11 мая

В понедельник, 11 мая, состоялись четыре матча в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 11 мая:

«Акрон» — «Ростов» — 1:3;

«Пари НН» — ЦСКА — 1:2;

«Спартак» — «Рубин» — 2:1;

«Динамо» Москва — «Краснодар» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 63 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).